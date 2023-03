In den Morgenstunden des 9. März 2023 wurde die Freiwillige Feuerwehr Söding gegen 7.40 Uhr gemeinsam mit der Feuerwehr Köppling zu einem Auffahrunfall im Bereich des Kreisverkehrs beim ADEG in Söding alarmiert. An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt, die Richtung Graz unterwegs waren und aus bisher unbekannter Ursache aufeinander prallten. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Sie wurde vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach versorgt.

Die Feuerwehren unter der Einsatzleitung von Oberbrandinspektor Oliver Zichtl-Khuri entfernten die beschädigten Fahrzeuge und reinigten die Fahrbahn. Auch die Polizei war vor Ort.