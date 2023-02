Obwohl die Truck-Trial-Europameisterschaft erst Ende Juli in Zangtal stattfindet, äußerten einige Stadtbewohner von Voitsberg schon jetzt Kritik an der Veranstaltung. In zwei E-Mails an mehrere Politiker taten sie ihren Unmut kund, so landete Anfang der Woche ein Schreiben etwa im Postfach von Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Grund für die Verstimmung: Wegen Offroad-Veranstaltungen könne sich die Natur rund um das ehemalige Tagbaugelände in Voitsberg nie vollständig erholen.