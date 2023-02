Den Standort der dislozierten HTL mit Schwerpunkt Maschinenbau in Voitsberg langfristig stärken und absichern, das war das vorrangige Ziel von Alexandra Marchler, als sie vor rund zwei Jahren die Leitung der Schule übernahm. "Dabei ist vor 1,5 Jahren die Idee zum Digitalisierungslabor entstanden. Mein Ansatz war schon immer: Begreifen kommt von Angreifen." Und dieses Credo werde in dem an Schulen in ganz Österreich einzigartigen Labor gelebt.