Kellerbrand in Bärnbach: Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon

Am Montag, dem 19. Dezember, kam es in Bärnbach zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus. Die Wehren Bärnbach, Piber und Voitsberg konnten das Feuer innerhalb von 15 Minuten löschen.