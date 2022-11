Noch bis Anfang Dezember dauert der zweimonatige Aufenthalt der Weststeirerin Nina Zwanzer (27) in der südkoreanischen Metropole Seoul. Dass die 10-Millionen-Einwohner-Metropole mitten in ihrem Solo-Trip von einem der größten Unglücke in Südkoreas Geschichte ereilt wird, konnte niemand ahnen. Umso glücklicher sind die gelernte Restaurantfachfrau und ihre Eltern, dass die Weststeirerin die Katastrophe in der Nacht auf 30. Oktober unbeschadet überstanden hat.

"Ich bin gegen 18 Uhr von einem Ausflug in die Stadt Busan zurückgekommen, dort war ich drei Tage lang unterwegs. Eigentlich wäre es cool gewesen, wegzugehen, aber ich war müde und das Ausgehviertel Itaewon ist von meinem Gästehaus mit den Öffis rund 45 Minuten entfernt", erzählt Zwanzer im Telefongespräch mit der Kleinen Zeitung. Von der Katastrophe mit 156 Toten hat sie erst am nächsten Tag erfahren. "Meine Mama hat mich angerufen und mir haben auch viele Leute geschrieben, ob es mir wohl gut geht", erinnert sich die 27-Jährige. "Erst in Gesprächen mit Freunden und Zimmerkolleginnen in meiner Unterkunft bin ich draufgekommen, dass das Ganze so ausgeartet ist", zeigt sich die Weststeirerin von den Ereignissen geschockt.

Nina Zwanzer lernte vor ihrem Aufenthalt Koreanisch © Privat

Eine Zimmerkollegin erlebte die dramatischen Stunden bei den Halloweenfeiern in Itaewon mit. "Ich war selbst erst vor ein, zwei Wochen dort unterwegs zum Feiern und die Straßen und Gassen sind wirklich sehr eng. Aber dieses Mal war es so extrem voll, man hat sich offenbar kaum frei bewegen können und konnte nur mit der Menschenmenge mit." Besonders betroffen zeigt sich Zwanzer davon, dass so viele junge Menschen ihr Leben verloren haben: "Wenn man weiß, dass man selbst dort schon ausgegangen und danach gut heimgekommen ist und die Menschen dieses Mal auch nur zum Feiern dort waren und nicht mehr heimgekommen sind, ist das schrecklich."

Gedenkstätte in einem Zelt

Derzeit trägt ganz Seoul Trauer angesichts der Katastrophe mit 156 Opfern. "Ich bin am nächsten Tag unterwegs gewesen und man merkt, wie betroffen die Leute sind." In Hongdae, dem Stadtviertel der Kunst- und Kulturszene, wo Zwanzer in einem Gästehaus wohnt, wurde mitten auf einer Straße ein Zelt als Gedenkstätte aufgestellt. "Man kann dort Nachrichten auf Zettel schreiben und auch aufhängen. Außerdem kann man sich registrieren und Blumen für die Verstorbenen ablegen. Wenn man dort ist, geht einem die Katastrophe selbst auch sehr nahe."

Auch das Denkmal "Gangnam Style" in Seoul hat sich Zwanzer angesehen © Privat

Die Weststeirerin verbringt gerade einen zweimonatigen Aufenthalt in Südkorea, womit sie sich einen Lebenstraum erfüllt. "Ich wollte ursprünglich nach Japan und habe drei Jahre lang Japanisch gelernt." Diesen Plan hat Corona zunichtegemacht – die Zeit der Pandemie hat Zwanzer genutzt, um auch etwas Koreanisch zu lernen. "Zum Einkaufen und fürs Essen bestellen bei einem Restaurantbesuch reicht es, echte Konversation ist aber nicht möglich, weil mir das Vokabular fehlt", lacht sie.