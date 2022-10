In den Medien kursieren immer wieder Warnungen, dass der Strom in weiten Teilen Europas plötzlich ausfallen könnte. Das weckt in erster Linie Sorgen, aber was genau passiert bei einem Blackout eigentlich und welche Vorsorgemaßnahmen können getroffen werden? Um genau diese Fragen zu beantworten, werden in Kooperation mit dem steirischen Zivilschutzverband auf Gemeindeebene Notfallpläne erstellt und Vorträge für die Bevölkerung angeboten – im November startet im Rahmen des "Klar!"-Programms eine eigene Vortragsreihe zum Thema Blackout im mittleren Kainachtal sowie im Södingtal.