Am vergangenen Wochenende ging es für fünf junge Nachwuchsringerinnen und -ringer gemeinsam mit Trainer Dieter Vodovnik und Instruktorin Sophie Tatzer zum internationalen Vergleichsturnier nach Kroatien. Die junge Garde zeigte am 15. Oktober 2022 in Zagreb starke Leistungen und holte drei Medaillen.