Seit April dieses Jahres haben es sich die Community Nurses Eva Maria Unger und Maria Harrer in der Stadtgemeinde Voitsberg zur Aufgabe gemacht, Familien zu betreuen, wenn ein Pflegefall eintritt – oder im besten Fall schon bevor es zu einem solchen kommt. Die Nachfrage ist groß, seit dem Auftakt hatten die beiden diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen des Roten Kreuzes in Summe bereits rund 500 Kontakte zu Klientinnen und Klienten. "Man kann zwar nicht an Zahlen messen, ob ein Projekt Qualität hat oder nicht, aber wir sind genau dort, wo wir sein wollen", sagt Unger, die sich freut, dass das Projekt so gut anläuft.