Seit 1. April haben die zwei "Community Nurses" Eva Maria Unger und Maria Harrer in Voitsberg, wo man als einzige Gemeinde im Bezirk den Zuschlag für die Durchführung des EU-finanzierten Projekts erhielt, ihre Arbeit aufgenommen. Hintergrund des Projekts ist, dass in Österreich etwa zehn Prozent der Bevölkerung pflegende Angehörige sind. "Es ist wichtig, dass diese in allem was sie tun unterstützt werden", erklärt Rosa Kaufmann, regionale Pflegedienstleiterin vom Roten Kreuz.