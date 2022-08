Am kommenden Wochenende, vom 5. bis zum 7. August 2022, werden Pferdesportfreunde in Piber wieder voll auf ihre Kosten kommen. Dort werden nämlich die Landesmeisterschaften im Gespannfahren für Burgenland, Kärnten und die Steiermark ausgetragen. In den Disziplinen Dressur, Marathon und Hindernisfahren werden sich Mensch und Tier um die ersten Plätze matchen. Auch heuer wird Titelverteidiger Kurt Gösler aus Ligist an den Start gehen – und zwar in der Klasse Einspänner-Pferde mit seinem treuen Hengst Heavy. Als neuerlicher Titelanwärter sieht sich der Weststeirer jedoch nicht: "Heuer bin ich nicht der Favorit, dafür habe ich zu wenig trainiert, ich bin nicht top vorbereitet", sagt Gösler.