Das Turnier im spdfranzösischen Pau fand vor malerischer Kulisse statt © Privat

In Österreich hat der weststeirische Gespannfahrer Kurt Gösler aus Ligist heuer alle Rennen gewonnen, an denen er teilgenommen hatte. Fünfmal in Serie wurde er Landesmeister im Einspännerfahren. Letztes Wochenende wagte er sich mit seinem Pferd „Heavy“, das er selbst gezüchtet und auch ausgebildet hat, zu einem Turnier der absoluten Spitzenklasse.