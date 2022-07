Um 21.18 Uhr stürzte in der Nacht auf Mittwoch, den 27. Juli, ein Mann aus noch unbekannter Ursache am Voitsberger Schloßberg: Der Verunfallte stürzte von den Stufen des Schloßbergsteigs einige Meter in die Tiefe und konnte nach dem Aufprall nicht mehr von selbst aufstehen.