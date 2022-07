Zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr Stallhofen am Wochenende ausrücken, um Fahrzeuge zu bergen, die von der Fahrbahn abkamen. Am Sonntag, dem 24. Juli, geriet ein PKW auf der L316 in Stallhofen ins Schleudern und krachte in die Leitschiene. Das Heck des Autos war ausgebrochen, der Fahrzeuglenker sowie der Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Vor Ort waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen sowie die Polizei. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug und musste die ausgelaufenen Betriebsmittel binden. Während der Dauer des Einsatzes von rund drei Stunden kam es zu einer Totalsperre in diesem Straßenabschnitt und der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.