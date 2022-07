Gepflegte Tischkultur, ausgezeichneter Service sowie gute musikalische Unterhaltung – so stellt sich Obmann Edmund Dittmer das Köflacher Weinfest, welches am Samstag, dem 9. Juli 2022, ab 16 Uhr im Köflacher Volksheim stattfindet, vor. Neben verschiedensten Winzern aus allen Teilen Österreichs, aber auch aus Ländern wie Slowenien und Ungarn, die für die Weinverkostung zuständig sind, wird außerdem für kulinarische Versorgung durch zehn Gastwirte sowie musikalische Unterhaltung gesorgt. Es soll eine "gesellige Verkostung" werden, so der Obmann.