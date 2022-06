Anstatt mit Koffern bepackte Kur- und Badegäste tummeln sich derzeit Handwerker im Hotel und in der Therme Nova in Köflach. Das Warmbad und der dazugehörige Beherbergungsbetrieb mit 140 Zimmern sind seit 22. Juni wegen der jährlichen Revision geschlossen, geöffnet wird am 4. Juli wieder.