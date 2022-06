Auch wenn sie gerne E-Mails und SMS versenden, so haben die Mitglieder eines Köflacher Vereins, der vor 50 Jahren gegründet wurde, ein ganz besonders Hobby. Sie züchten und trainieren nämlich Tauben für den Brieftaubensport - und feiern dabei durchaus auch internationale Erfolge. So holte sich etwa der Obmann Marco Gratzer (27) vor vier Jahren in Portugal den den Jugend-Europameistertitel. Seine Taube "A609-18-222" war damals das schnellste Tier unter allen geflügelten Wettkämpfern.