Die freudige Aufregung an der Musikvolksschule Edelschrott ist verständlich: Nach zwei Jahren Pause können die Volksschülerinnen und Volksschüler ihr Können endlich wieder bei einem Musical auf der Bühne zeigen. Am 24. Juni um 15 Uhr findet im Kultursaal in Edelschrott die öffentliche Aufführung von "Rosalie, die Müllhexe" statt.