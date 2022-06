Am 30. Juni jährt sich Ihr erstes Date zum vierten Mal. Seither leben Sie gemeinsam in Rosental. Wie erleben Sie die Akzeptanz eines gleichgeschlechtlichen Ehepaars am Land?

Michaela Weixler: Wir machen auf jeden Fall mehr positive als negative Erfahrungen. Natürlich gibt es Leute, die lästern. Die wird es wohl immer geben. Das hat unserer Erfahrung nach aber gar nichts mit Land oder Stadt zu tun, zuletzt ist es uns etwa in Graz passiert, dass eine Dame ganz offensichtlich schockiert davon war, dass wir Hand in Hand gegangen sind. In der Nachbarschaft oder zum Beispiel bei der Arbeit begegnet man uns entweder freundlich oder neutral, ganz normal eben. Und man sollte sich im Leben ja ohnehin auf die netten Menschen konzentrieren (lacht). Man muss ja auch nicht lesbisch sein, damit Leute über einen blöd reden.