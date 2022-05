Bernhard Formann war kein großer Freund von Oliven oder Olivenöl. Zu salzig die Ersteren, zu wenig Geschmack das Letztere. Aber Olivenbäume haben den Förster schon jeher fasziniert. Und so investierte der Weststeirer, den es vor einigen Jahren beruflich zu Olivenhainen auf die griechische Halbinsel Peloponnes verschlagen hatte, ein Erbe in den Kauf eines eigenen "Olivengartens" in der Region Kalamata. Fünf Hektar griechisches Land besitzt der gebürtige Köflacher mittlerweile – eine eigene Quelle zur Bewässerung sowie ein Haus mit traumhaftem Blick über die griechische Hügellandschaft inklusive. "Und heuer haben wir schon die dritte Ernte", erzählt Formann und ist sichtlich stolz auf das eigene Öl und die eingelegten Oliven, die ausschließlich in Österreich verkauft werden.