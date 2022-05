Es gibt kaum einen Berg, den die Naturfreunde Köflach noch nicht erklommen haben. Kein Wunder, besteht der Verein mittlerweile doch seit 100 Jahren, was am Samstag, dem 28. Mai, im neu renovierten Vereinsheim in der Lagerstraße in Köflach gebührend gefeiert wird. "Das Jubiläum ist etwas Einzigartiges und wird sicher einer der Höhepunkte der letzten Jahre", freut sich Hildegard Fink, die seit 2018 mit Leib und Seele Vorsitzende ist und den Verein durch schwere Zeiten führte: Gerade in den vergangen zwei Jahren kamen den Naturfreunden viele Mitglieder abhanden. "So bitter es ist, aber die Pandemie hat auch vielen die Augen geöffnet, wie wichtig die Natur ist," kann Fink der Pandemie auch etwas Positives abgewinnen.