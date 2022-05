Nach zwei Pausen wird der Bockbieranstich in den Mai verlegt

Wegen Corona mussten die Verantwortlichen rund um Organisator Franz Sachernegg in den vergangenen beiden Jahren den Voitsberger Bockbieranstich im Herbst ausfallen lassen. Nun wird am 15. Mai ab 10 Uhr in den Stadtsälen Voitsberg auf mehrere Jubiläen angestoßen.