Zahlreiche Besucher kamen am Samstag, dem 7. Mai 2022, in die runderneuerte Sporthalle in Mooskirchen. Dort duellierten sich am Nachmittag insgesamt 61 Sportlerinnen und Sportler bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Ringen im freien Stil um die Titel und Medaillen. Ausrichter war der KSV Söding mit Obfrau Lydia Langmann. Bei den Männern kämpften 51 Sportler in zehn verschiedenen Gewichtsklassen um den Sieg, bei den Damen war es zehn Ringerinnen, die in fünf verschiedenen Gewichtsklassen antraten.