In der Veranstaltungshalle Stallhofen wird fleißig gearbeitet. Planen werden angebracht, Dekoration wird an den richtigen Ort gestellt, Tische und Sessel werden platziert. Und dann sind da natürlich Unmengen von Gläsern, die sicher verstaut werden müssen. Denn von denen wird man am 22. und 23. April viele brauchen, wenn bei der heurigen Jahrgangspräsentation wieder elf Winzer aus der Lipizzanerheimat rund 100 verschiedene Weine präsentieren werden.