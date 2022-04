Mit der dritten CD wird der Lipizzanerheimat-Klang zum "Lipiklang"

Mit Videos. Am 7. Mai präsentiert die Volksmusik-Gruppe "Lipizzanerheimat-Klang" ihre dritte CD mit dem Titel "Dos is mei Hoamat". Am 22. und 23. April sind die Musiker auf Benefizkonzerten in Voitsberg und Bärnbach zu hören.