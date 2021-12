"Der Arbeitskräftemarkt ist leergefegt." So kommentiert WKO-Regionalstellenobmann Peter Sükar das Ergebnis des Wirtschaftsbarometers. An allen Ecken und Enden fehlen Arbeitskräfte, am stärksten betroffen ist die Baubranche.

Im Bezirk suchen 96 Prozent der Betriebe nach Fachkräften © ehrenberg-bilder - stock.adobe.c

Im Bezirk fehlt es den Betrieben an allen Ecken und Enden an Arbeitskräften – das ergab das Wirtschaftsbarometer der WKO bei der regionalen Fokusfrage für den Herbst 2021. Im Zentrum stand dabei wie so oft der Arbeits- und Fachkräftemangel, mit dem der Bezirk bereits seit Jahren kämpft. Besserung ist kurzfristig keine in Sicht, sagt WKO-Regionalstellenobmann Peter Sükar. "Egal welche Kräfte es sind, den Betrieben wäre mit Hilfsarbeitern bereits geholfen. Es hapert an mehreren Stellen gleichzeitig. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt", sagt er.