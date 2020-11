Facebook

Gabriele Fetka führt seit über drei Jahren die Scarparia in Voitsberg © privat

Wenn es um Schuhe und Accessoires geht, werden Kunden in der Scarparia am Voitsberger Hauptplatz fündig. Gabriele Fetka führt das Geschäft seit dreieinhalb Jahren mit Leidenschaft und lebt für den Kundenkontakt. „Meine Kunden kommen wegen der Beratung und der Atmosphäre zu mir ins Geschäft“, so die Unternehmerin. „Das fällt aufgrund des Lockdowns jetzt weg.“

Ostern und jetzt ein Teil des Wintergeschäftes sind der Voitsbergerin durch die Corona-Krise weggefallen, doch Fetka bleibt positiv. „Mir persönlich geht es gut, das ist das Wichtigste. Und in Sachen Unternehmen helfe ich mir mit meinem Online-Shop über die Runden.“

Telefonisch erreichbar

Im Frühjahr hat sie den Webshop gemeinsam mit ihrem Mann aufgesetzt. „Das war viel Arbeit, aber ich hatte ja Zeit. Ich war vorher immer absolut gegen einen Online-Shop, weil mir das persönliche Gespräch mit den Kunden so wichtig ist.“ Auch während des Lockdowns berät Fetka ihre Kunden weiter. „Jetzt eben über das Telefon“, schmunzelt die Voitsbergerin, die in ihrem Laden ausschließlich Marken aus Österreich und Europa verkauft. „Ich fahre auf Messen und probiere die Schuhe selbst an, denn in mein Geschäft kommt nur die beste Qualität. Deswegen können sich Kunden auch melden, wenn sie Fragen haben.“

Das Angebot der Scarparia ist unter www.scarparia.com zu finden, erreichbar ist Fetka für ihre Kunden unter Tel. 0660-29 66 655.