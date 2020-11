Facebook

Profi Snowboarder Sebastian Wiesinger fungiert als Testimonial für die "homespot"-Shirts © Tom Kozissnik

Hier hat alles begonnen. Beim Alten Almhaus hoch über Maria Lankowitz. Toms Faszination für Film und Fotografie. Seine Begeisterung für das Snowboarden. Seine Liebe zu den Bergen – am besten „mit ganz viel Schnee.“ Tom – das ist Tom Kozissnik, gebürtiger Lannacher, der seit seinem 17. Lebensjahr in Köflach lebt. „Am Alten Almhaus war ich aber schon als kleines Kind mit meinen Großeltern“, erzählt er. Die steinerne Marienstatue ist so etwas wie der Kompass in seinem Leben, an dem er sich immer wieder neu ausrichtet.