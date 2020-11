Facebook

Der Verhandlungssaal im Bezirksgericht in Voitsberg © Kirin Kohlhauser

Ich will so nicht weiterleben, ich habe große Fehler gemacht“, gesteht ein junger Weststeirer auf der Anklagebank des Bezirksgerichts – der Richterin, aber wohl auch sich selbst.

Der 30-Jährige gibt an, ein massives Drogenproblem zu haben. Die Sucht trieb ihn 2019 zum Versuch, in einer weststeirischen Apotheke mit gefälschtem Rezept Schlafmittel zu kaufen. Er flog dabei auf und wurde angezeigt – wegen Urkundenfälschung. Seither gab es weitere Vorfälle: Der Mann bot Waren im Internet zum Verkauf an, erhielt die vereinbarte Summe und verschickte die Gegenstände nie. Außerdem wurde er in Graz bei einem versuchten Ladendiebstahl ertappt – mit eingesteckten Artikeln im Wert von 3 Euro und 8 Cent.