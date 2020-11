Facebook

Das Kriegerdenkmal in Arnstein und der anliegende Bildstock wurden in rund 300 Arbeitsstunden von der Ortsgruppe Voitsberg renoviert © Robert Cescutti

Auch heuer haben sich wieder einige Gruppen der Landjugend aus dem Bezirk an dem Projekt „Tatort Landjugend“ beteiligt. Dabei setzen Landjugendliche österreichweit gemeinnützige Projekte um. Angelika Spari von der Ortsgruppe Voitsberg berichtet: „Wir haben uns dazu entschlossen, das Kriegerdenkmal am Eisnerkogel in Voitsberg-Arnstein zu renovieren.“ Über 300 Arbeitsstunden investierten die rund 15 Mitglieder der Ortsgruppe „natürlich unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsbestimmungen“, um das Gebäude, welches in Form eines Gefechtstandes an die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs erinnern soll, zu sanieren. „Und weil wir schon dabei waren, haben wir den gleich daneben stehenden Bildstock auch noch hergerichtet“, so Spari. Die Segnung des Denkmals durch Generalvikar Erich Linhardt kann coronabedingt erst im Frühling 2021 stattfinden.