Keine Grund zur Panik besteht bei den Stellen des Abfallwirtschaftsverbands Voitsberg. Diese sind normal geöffnet © Privat

Die aktuelle Corona-Statistik weist, wie bereits am Freitag von Amtsärztin Rosemarie Gössler befürchtet, keine Besserung auf. 214 aktiv Infizierte verzeichnet die Statistik des Landes Steiermark am Montag, dem 1. November. Vor dem Wochenende, also mit Stichtag 30. Oktober, waren es 155. Der Sieben-Tage Mittelwert der Neuinfektionen liegt somit mittlerweile bei 255 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt liegt die Zahl an bisher an Covid-19 Infizierten im Bezirk bei 473 Personen. In dieser Zahl enthalten sind auch alle bisher genesenen und verstorbenen Personen.