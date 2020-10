Facebook

Manfred Prettenthaler neben dem Sparvereinskasten im Gasthaus "Zur Alten Post" in Voitsberg © Simon Rothschedl

"Abholung der Sparvereinsgelder am 14.11.2020 ab 15 Uhr", liest man auf dem Zettel, der am Sparvereinskasten im Gasthaus "Zur Alten Post" in Voitsberg klebt. Die Sparvereinsauszahlung, der Höhepunkt im Jahr eines Sparvereins, fällt auch hier dem Corona-Jahr 2020 zum Opfer. Insgesamt 180 Mitglieder des Vereins betrifft diese Information, aufgehängt von Manfred Prettenthaler. Der Hausherr des Gasthauses leitet seit nun 29 Jahren die Geschicke des Sparvereins, aber "die goldenen Zeiten sind vorbei." Wurde man früher von den Banken noch überhäuft mit Geschenken, wäre man heutzutage nicht mehr so gern gesehen. "Der Stellenwert solcher Vereine hat sicher abgenommen, auch bedingt durch Auflagen, durch die ein großer regulatorischer Aufwand entsteht", sagt Johannes Nestler, Direktor der Raiffeisenbank Lipizzanerheimat.