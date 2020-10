Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Pflegeassistenzausbildung wird das praktische Üben großgeschrieben © Georg Tomaschek

Die Zeit der Corona-Pandemie hat die Themen Gesundheit und Pflege in den Vordergrund gerückt. Dem herrschenden Mangel an Pflegekräften will das Land Steiermark damit entgegenwirken, neue Standorte für Pflegeassistenzausbildung zu eröffnen. Im Bezirk Voitsberg gibt es dieses Angebot bereits. Weststeirer, die im Gesundheitswesen arbeiten wollen, haben sogar die Qual der Wahl: „An unserem Standort gibt es drei unterschiedliche Ausbildungswege“, erklärt Margit Langmann, Direktorin der Fachschule in Maria Lankowitz.