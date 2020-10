Facebook

„Gitan Esprit“ spielten am Freitag ausnahmsweise in Vierer-Besetzung im Ligister Schilcherhof © Karl Mayer

Coronabedingt abgesagt! Das wird momentan häufiger kolportiert als irgendwelche Veranstaltungsankündigungen. Im Bezirk scheint vor allem eine diesem Trend zu trotzen. Gerhild Kürzl vom Schilcherhof in Ligist begrüßte nämlich auch vergangenes Wochenende wieder eine kleine (also erlaubte) Zahl von Gästen im Schilcherhof in Ligist – sogar bei zwei Konzerten. Am Freitag spielten „Gitan Esprit“ auf, am Sonntag sorgte Chansonnier Wolfgang Fischer für musikalische Ablenkung vom Alltag. „Und auch das Programm für November und Dezember steht schon“, sagt Kürzl, die wie ein Veranstaltungs-Leuchtturm dem Corona-Sturm zu widerstehen scheint.