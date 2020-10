Facebook

Die B70 war am Montag wegen Aufräumarbeiten bis 16.30 Uhr gesperrt © Georg Bachhiesl

Der erste Schnee im heurigen Herbst in der Nacht auf Montag forderte Einsatzkräfte und Straßenerhalter massiv. 20 Zentimeter Neuschnee waren es auf der Pack. Auf der Autobahn war man vorbereitet. "Ab 16 Uhr waren die Räumfahrzeuge unterwegs, die Straße ist aktuell völlig frei von Schnee", so Markus Bratschko von der Asfinag. Doch die umgestürzten Bäume - die Feuerwehr musste in der Nacht aushelfen, um diese von der Straße zu befreien - sorgten für massive Schäden. Teilweise ist die A2 aktuell noch auf einer Fahrspur gesperrt. "Wir müssen kaputte Zäune entfernen", so Bratschko. Der Wiederaufbau wird noch länger dauern.