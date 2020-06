In der Nacht auf Donnerstag kam es aus derzeit noch unbekannter Ursache in St. Martin am Wöllmißberg in der Weststeiermark zu einem Brand eines Stallgebäudes. Der Besitzer erlitt leichte Brandverletzungen, Tiere wurden nicht verletzt.

76 Einsatzkräfte waren zur Brandbekämpfung vor Ort © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Zu einem Großbrand kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in St. Martin am Wöllmißberg. In einem Wirtschaftsgebäude in der Gößnitzstraße brach aus noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der 38-jährige Besitzer des Gebäudes die 21 Rinder, die sich in dem brennenden Stall befunden hatten, mithilfe von Nachbarn bereits aus dem Gebäude auf die sichere Weise getrieben.