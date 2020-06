Facebook

Die Corona-Krise ist auch für die Arbeiterkammer eine Herausforderung © Andrea Kratzer

Ein turbulentes Jahr hat die Arbeiterkammer im Bezirk Voitsberg hinter sich. „2019 war ein sehr aufwendiges Jahr, da wir nebenbei auch noch die AK-Wahl bestreiten mussten“, sagt Ewald Pfeifer, AK-Leiter der Außenstelle Voitsberg. Insgesamt konnte die weststeirische Außenstelle für die Menschen im Bezirk 2019 eine Summe von 81.000 Euro Vertretungserfolg einfahren. Davon fallen 68.800 Euro in die Kategorie Arbeitsrecht, 12.200 Euro in den Konsumentenschutz. „Anders als in den restlichen Bezirken rangierte aber nicht das Gastgewerbe auf dem ersten Platz, die meisten Probleme gab es in der Arbeitskräfteüberlassung“, so Pfeifer.