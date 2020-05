Die Bundesregierung hat Unterstützung für Kommunen in Form von Investitionszuschüssen angekündigt. Wir haben uns bei einigen Bürgermeistern aus dem Bezirk umgehört, was sie dazu sagen.

Mit der "Gemeindemilliarde" sollen Investitionen der Kommunen unterstützt werden © Rainer Brinskelle

Am Montag verkündete die Bundesregierung das Hilfsprogramm für Gemeinden. Mit einer Milliarde Euro will man, wie berichtet, den durch den Wegfall von Ertragsanteilen und Kommunalsteuereinnahmen finanziell schwer gebeutelten Gemeinden unter die Arme greifen. 138 Millionen davon sollen voraussichtlich an die steirischen Kommunen gehen. Ausbezahlt werden soll in Form von einer Investitionshilfe für Projekte bis zu einer Höhe von 50 Prozent der Kosten.