Auf der B 77 kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen © Fotolia

Mit den steigenden Temperaturen und den gelockerten Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie zieht es auch die Motorradfahrer wieder auf die Straße. Vor allem die B 77 über das Gaberl ist bei den Bikern in der Weststeiermark beliebt. Sehr zum Leidwesen der Anrainer im Ortsteil Salla (Maria Lankowitz). „Vor allem über Christi Himmelfahrt gab es ein extrem hohes Aufkommen von Motorradfahrern am Gaberl, die Zahlen haben extrem zugenommen“, so ÖVP-Gemeinderat Gerhard Feier, der sich in den letzten Jahren auch für ein Lkw-Fahrverbot auf der Gaberlstraße eingesetzt hat. „Da kommt es einem vor, als gäbe es gar keine Krise mehr. Während es die Beschränkungen noch gab, war auf der Strecke weniger los.“