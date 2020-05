Zu einem spektakulären Unfall wurden die Feuerwehren Maria Lankowitz und Voitsberg am Wochenende gerufen. Ein Lenker kam mit seinem Pkw von der Straße ab und überschlug sich. Der Wagen landete in einem angrenzenden Bach auf dem Dach. Verletzt wurde laut den Einsatzkräften wie durch ein Wunder niemand.

Das Auto landete in einem Bach, wo es auf dem Dach zu liegen kam © FF Voitsberg/Stefan Veigl

Am Samstag, dem 23. Mai, wurde die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Maria Lankowitz um 2.08 Uhr in der Früh von der Landesleitzentrale Steiermark zu einem spektakulären Unfall alarmiert. Ein Lenker war mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Maria Lankowitz aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. In der Folge überschlug sich der Wagen und und landete am Dach liegend in einem Bach.