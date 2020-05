Kleine Zeitung +

Bärnbach, Köflach Jugendzentrum Juko bietet kostenlose Hilfe beim Lernen

Mit 22. Mai startet ein neues Angebot des Juko in Bärnbach und Köflach. An drei Tagen pro Woche können Schüler im Pflichtschulalter an beiden Standorten betreut werden. Das Juko selbst startet am 29. Mai wieder in den Normalbetrieb.