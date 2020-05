Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor einem halben Jahr wurde im Umfahrungstunnel die Wandverkleidung angebracht © Land Steiermark

"Nach der Corona-bedingten Bauunterbrechung wird wie berichtet seit 14. April wieder gearbeitet und der notwendig gewordene, neu adaptierte Zeitplan bezüglich Sanierung Unterflurtrasse Voitsberg sollte halten", so Bürgermeister Bernd Osprian in der Gemeinderatssitzung in Voitsberg vergangene Woche. Von 11. bis 15 Mai werde der Tunnel noch einmal total gesperrt. Die letzte Vollsperre wird dann vierzehn Tage später vollzogen, also von 25. bis 29. Mai. So der vorläufige Plan. "In etwas mehr als 3 Wochen sollte die Sanierung des Tunnels dann endlich abgeschlossen sein", meint Osprian.