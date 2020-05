Babys aus der Region Wir freuen uns auf viele Baby-Fotos

Corona-Krise hin oder her - Babys kommen auch in dieser ungewöhnlichen Zeit auf die Welt und wir freuen uns, Bilder Ihrer Sprößlinge in der Kleinen Zeitung veröffentlichen zu können.

Annika und Lorenz sind schon jetzt ein gutes Team © Privat

Dürfen wir vorstellen? Das ist Annika. Die junge Dame lebt mir ihren Eltern Birgit Pölzl und Joachim Schwarz in Ligist. Sie kam am 31. März zur Welt, wog 3620 Gramm und war bei ihrer Geburt exakt 50 Zentimeter groß. Und nicht nur ihre Eltern freuten sich über ihre Geburt. Auch Bruder Lorenz erwartete die Ankunft seiner Schwester schon sehnsüchtig. Für die Kamera haben sich die Geschwister so richtig in Schale geworfen und wir freuen uns, dass Mama und Papa auch daran gedacht haben, das Foto der Kleinen Zeitung zu schicken. Denn keine Ablenkung ist so schön, wie sich durch eine Bildergalerie voll herziger Babys zu klicken.