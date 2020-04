Kleine Zeitung +

Kritik an Maßnahmen Ihr Video schlägt hohe Wellen: Wirtin redet sich den Frust vom Leib

Die weststeirische Wirtin Roswitha Scherz fühlt sich von der Regierung in der Krise alleine gelassen: Ihren Frust über ausbleibende Hilfe brachte sie jetzt in einem Facebook-Video zum Ausdruck - am ersten Tag gab es bereits 50.000 Klicks.