Mit Ampelsystem Voitsberger Erfindung regelt automatisch den Kundenstrom von Geschäften

Tagnology entwickelte ein Ampelsystem, das die Kundenanzahl in Geschäften kontrolliert. "Crowdy" zählt mit, wie viele Kunden noch erlaubt sind und zeigt per Lichtsignal an, ob man eintreten darf.