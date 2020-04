Facebook

In der Rathauspassage in Köflach können die Arbeiten trotz Coronakrise fortgeführt werden © Andrea Kratzer

Pragmatisch sieht VP-Bürgermeister Helmut Linhart die Situation in Köflach. „Wir konnten die vergangenen drei Jahre aus dem Vollen schöpfen, heuer müssen wir vorsichtiger an die Sache herangehen.“ Straßenbau, Infrastruktur und die Fertigstellung des städtischen Kindergartens seien aber auf Schiene, auch in der Rathauspassage wird weiter gearbeitet. Aber wie in allen anderen Gemeinden gelte auch in Köflach: „Zuerst kommt die Pflicht und dann die Kür.“ Linhart sei aber grundsätzlich optimistisch und hofft auf geringere Einbußen als bisher befürchtet.