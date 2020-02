Derzeit herrscht in der Köflach-Passage die reinste Baustelle: Dennoch soll das neue Tourismus-Büro der Lipizzanerheimat am 1. Mai eröffnet werden.

Werner Steirer vom Bauamt, Linda Peißl und Adi Kern von der Lipizzanerheimat © Andrea Kratzer

Das Innenleben der Rathaus-Passage in Köflach ist derzeit nicht wiederzuerkennen. An allen Ecken und Enden wird gehämmert und gebohrt. Ein Arbeiter steht auf der Leiter und zieht gerade ein Kabel ein. An mehreren Ecken sind Werkzeuge und Material gelagert. Die Geräusche der Bauarbeiten sind so laut, dass man sich fast nicht unterhalten kann. Mittendrin steht Werner Steirer vom Bauamt der Stadtgemeinde Köflach, der die Arbeiten mit den Professionisten koordiniert. „Was ist das da oben an der Decke? Gehört das so“, fragt Obmann Adolf Kern besorgt.