In Köflach wird es ein Video zur Osterspeisensegnung geben. Pfarrer Robert Eberhardt aus Voitsberg überträgt gleich drei evangelische Gottesdienste zu den Osterfeiertagen.

Robert Eberhardt liefert die evangelischen Gottesdienste für den Computer © Katharina Pillmayr

Persönlicher Kontakt zu den Gläubigen ist den Seelsorgern im Bezirk momentan nicht erlaubt, doch sie nutzen die virtuelle Alternative. Wie schon am Palmsonntag wird der Köflacher Pfarrer Johannes Baier auch am Karsamstag in einem Video zu sehen sein. Abrufbar auf der Homepage der Stadtgemeinde Köflach (www.koeflach.at) wird er über das Internet Osterspeisen segnen.