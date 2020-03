Facebook

Hauptberufliche, Ehrenamtliche und Zivildiener machen beim Roten Kreuz gemeinsam Dienst © Rotes Kreuz Voitsberg-Köflach

Große Auswirkungen hat Corona-Virus-Pandemie auf die tägliche Arbeit beim Roten Kreuz, so auch in der Bezirksstelle Voitsberg-Köflach. Dort steht man in engem Kontakt mit Behörden und Einsatzorganisationen auf Bezirks- und Landesebene, um alle Maßnahmen zu koordinieren. So wurden bereits auf Bezirksebene zahlreiche Maßnahmen in den verschiedenen Leistungsbereichen umgesetzt.