Aufgrund eines bestätigten Corona-Falls bei Technoglas in Voitsberg steht die Produktion bis 30. März still. Der Versand läuft weiter. Geschäfstführer Gerhard Detela ortet in der Glasindustrie aber Probleme beim Transport.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei Technoglas in Voitsberg gibt es einen bestätigten Corona-Fall © foto melbinger/p�rcher

Seit Dienstag (17. März) steht die Produktion beim Glashersteller Technoglas in Voitsberg still. Der Grund ist ein bestätigter Corona-Fall in der Belegschaft. "Die Mitarbeiter der Produktion sind in den kommenden 14 Tagen gezwungermaßen in Quarantäne", erklärt Geschäfstführer Gerhard Detela. Der Versand des Unternehmens - Technoglas ist auf die Produktion von Scheinwerfern für die Fahrzeugindustrie spezialisiert - läuft jedoch weiterhin. Mitarbeiter in der Administration arbeiten ohnehin schon seit Tagen in Heimarbeit.