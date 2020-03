In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Wie der Abfallwirtschaftsverband am Montag mitteilte, werden die Altstoffsammelzentren von Komex und Buchhauser ab sofort für Privatanlieferungen geschlossen. Für die Abfuhr von Restmüll und Biomüll in den Gemeinden wird weiter gesorgt.

Die Altstoffsammelzentren von Komex und Buchhauser sind geschlossen © Andrea Kratzer

Wie der Abfallwirtschaftsverband Voitsberg am Mittwoch mitteilte, ist ab sofort in den Altstoffsammelzentren der Firmen Komex und Buchhauser keine Privatanlieferungen von Müll und Wertstoffen mehr möglich ist. "Vorerst gilt das für eine Woche. Am kommenden Montag werden wir wieder entscheiden, wie es weitergeht", sagt Adi Kern vom Abfallwirtschaftsverband. Ziel sei es, dadurch persönliche Kontakte größtmöglich zu verhindern.